Во Владивостоке вынесен приговор по резонансному делу об убийстве таксиста

Убийцы водителя такси во Владивостоке получили 15 и 19 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Приморском крае вынес приговор двум убийцам владивостокского таксиста. В июле прошлого года два жителя приморской глубинки (1984 и 1992 годов рождения) приехали в краевой центр с простым и чудовищным планом. Убить водителя такси, забрать машину, а потом продать ее. Какой таксомоторной компании будет принадлежать машина, убийцам было безразлично.

Орудия преступления, нож и молоток, были приготовлены заранее. В ночь с 25 на 26 июля подельники вызвали такси и назвали конечный пункт поездки: безлюдное место в районе улицы Снеговая. Там бандиты и расправились с 54-летним таксистом.

В карманах убитого душегубы нашли сотовый телефон и 200 рублей. Но мелочи преступников не интересовали — основной целью была машина. Им досталась «Toyota Succeed» стоимостью 426 тысяч рублей. Но вот незадача: человека они убили неаккуратно — весь салон был залит кровью. Убийцы решили не возиться с отмыванием автомобиля. Его сожгли в лесном массиве.

Тело таксиста нашли только через месяц. Очень скоро следователи установили личности злоумышленников. Обоих задержали.

Судили граждан за «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем» и за «Разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего».

Каждый получил наказание в зависимости от своей роли в преступлении. Одному суд дал 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Второй получил 19 лет исправительной колонии особого режима.

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