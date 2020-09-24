Больше трети от плана: в Приморье от гриппа уже привились 400 тысяч человек

Наиболее активно прививаются приморцы, живущие во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке и Партизанске Фото: Елена КРАЙНЕВА

Сезонная вакцинация от гриппа продолжается в Приморском крае. Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, по состоянию на 22 сентября прививку от заболевания уже сделали себе 408824 жителя края. Причем более 100 тысяч из них — дети. Отмечается, что наиболее активно прививаются приморцы, живущие во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке и Партизанске.

На этот раз охватить прививочной компанией решено сразу 60% населения Приморья — 1 миллион 100 тысяч человек. В первую очередь это связано с опасениями врачей о том, что грипп может наслоиться на уже имеющееся у людей заболевание COVID-19.

Медицинские работники также дают рекомендации обязательно сделать прививки от гриппа: людям старше 60 лет, беременным женщинам, учащимся школ и вузов, детям с шестимесячного возраста, призывникам на военную службу, а также работникам общественного транспорта, медперсоналу и сотрудникам любых образовательных учреждений.

Отдельно медики упоминают людей, у которых имеются хронические заболевания. Например, патология легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения или ожирение. Таким людям просто необходимо привиться, считают специалисты. Это связано с тем, что у таких больных грипп часто дает различные осложнения, что может привести к самым печальным последствиям.

Напоминаем, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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