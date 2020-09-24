С субботы и до конца сентября. В Приморье возвращаются тепло и солнце

В субботу и воскресенье над Приморьем окажется гребень антициклона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сухая и солнечная погода ждет жителей Приморья в грядущий уик-энд. Как прогнозируют синоптики, начиная с ближайших выходных и до конца сентября на смену нетипичной для края в этот период облачной, дождливой погоде придет солнце.

В субботу и воскресенье над краем зависнет гребень антициклона. Это обеспечит отсутствие осадков и слабый ветер. Лишь на отдельных участках побережья ветер будет дуть умеренный до сильного.

Температура воздуха в ночью +6...+13 °С, на северо-востоке прохладнее 0...+5 °С. Днем в субботу воздух в крае прогреется до +16...+22 °С. В воскресный день стане еще теплее на 1-3 градуса.

Владивосток не станет исключением. В столице российского Дальнего Востока на выходных тоже будет сухо и солнечно. Ночью температура +11...+14 °С, субботним днем воздух нагреется до +17...+20 °С. В воскресенье станет теплее на 1-2 градуса, сообщает пресс-служба Примгидромета

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