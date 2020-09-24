Фура «прилегла»: лопнувшее колесо привело опрокидыванию MAZ во Владивостоке

MAZ на трассе «Патрокл-Седанка» попал в аварию. Скриншот видео: Instagram-паблика ak_vdk

Большегрузный автомобиль MAZ на трассе «Патрокл-Седанка» в районе съезда на улицу Фадеева со стороны острова Русский попал в аварию.

По сообщению Instagram-паблика ak_vdk, у машины внезапно «взорвалось» колесо на груженом прицепе. Это привело к тому, что машина стала неуправляемой и практически завалилась на бок.

Сообщается, что водитель фуры не пострадал. Нужно отметить, что все закончилось бы гораздо хуже, если бы не ограждение, благодаря которому мощная машина не вылетела за пределы трассы.

В комментариях в соцсетях к публикации об этом ДТП подписчики не раз высказывают мысль том, что водители большегрузов «носятся как ужаленные».

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