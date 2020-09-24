Во Владивостоке дезинфицируют подъезды

Нарушителей эпидрежима серьезно штрафуют Фото: Вадим ПОПОВ

На территории Приморского края продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемической ситуацией. Чтобы противостоять инфекции, управляющим компаниям Владивостока дано поручение соблюдать меры по дезинфекционной обработке мест общего пользования многоквартирных жилых домов. Специалисты управления содержания жилого фонда мэрии города проводят регулярные проверки в подъездах многоэтажек. Особое внимание - качеству дезинфекции дверных ручек, кнопок домофонов и лифтов, которых касаются все жители дома.

- Каким-то специальным оборудованием пользоваться нет необходимости. Просто протираем поверхность салфеткой, и качество обработки сразу видно, - рассказал сотрудник управления содержания жилого фонда Олег Гудзенко. - Затем идем по квартирам и опрашиваем проживающих. Кто-то говорит, что запах дезсредств в подъезде есть регулярно, а кто-то наоборот жалуется, что подъезды не обрабатывают.

В таких случаях составляется материал на управляющую организацию о ненадлежащем санитарном состоянии мест общего пользования. Его направляют в соответствующие структуры для привлечения управляющей компании к ответственности. Должностным лицам за некачественную дезинфекцию грозят штрафы на сумму от 10 до 15 тысяч, юридическим - от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования - носить маску и придерживаться социальной дистанции.