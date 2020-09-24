Профильные клиники вновь принимают пациентов

Коечный фонд для ковидных больных сокращен вдвое. Фото: Александр Сафронов

Медицинские учреждения Приморья, которые в период эпидемии коронавируса были перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19, постепенно возвращаются к обычному режиму работы. При этом соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры.

- Пациенты, которым предстоит плановая госпитализация, проходят тестирование на коронавирус методом ИФА-диагностики. Результаты человек получает уже на второй-третий день, - пояснила заместитель председателя правительства Приморья - министр здравоохранения Анастасия Худченко. - Во всех учреждениях здравоохранения строго обязателен масочный режим. Посещение больных в стационарах запрещено.

«Своих» больных вновь будут госпитализировать в краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере и СПИД-центре Владивостока. Здесь уже провели тщательную санитарную обработку.

- Занятость коек, развернутых для лечения пациентов с подозрением на наличие COVID-19 или с коронавирусной инфекцией, сократилась с 65 до 50 процентов. Оценивая эпидемиологическую обстановку, двигаемся в этом направлении. В первую очередь рассматриваем сокращение коечного фонда в монопрофильных медучреждениях, - отметила первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.

По информации ведомства, с момента распространения COVID-19 в медучреждениях края было оборудовано 1848 койко-мест. Примерно пятая часть из них уже сокращена. Остальные пока сохраняются для пациентов с подозрением или диагностированной коронавирусной инфекцией.