20 классов вернулись на «дистанционку»

В Приморском крае 20 школьных классов перевели на дистанционное обучение в связи с зарегистрированными случаями заболевания детей коронавирусной инфекцией. Своевременное решение позволило стабилизировать ситуацию и избежать закрытия школ на карантин.

Специалисты подчеркивают, что осенью традиционно врачи регистрируют рост заболеваемости вирусными инфекциями. В связи с этим родителям следует быть особенно внимательными к здоровью своих детей. При первых признаках простуды необходимо обратиться к специалисту и проинформировать о случившемся классного руководителя. Ни в коем случае не следует приводить больного ребенка в школу или детский сад.

- Если у учащегося лабораторно подтвердят наличие COVID-19, нужно сообщить об этом в администрацию образовательного учреждения. Руководство примет решение о дальнейшем формате работы организации, - пояснила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

В крае ведется еженедельный мониторинг заболеваемости респираторными инфекциями, действует порядок оказания медицинской помощи взрослым и детям при подобных заболеваниях, а также регулярно организуются профилактические мероприятия в образовательных учреждениях. По причине респираторных вирусных сезонных инфекций закрытия классов пока не зафиксировано. Согласно прогнозам экспертов, начало подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в начале октября. Врачи настоятельно рекомендуют жителям края до этого времени пройти бесплатную вакцинацию от гриппа, чтобы избежать возможных осложнений, и, безусловно, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.