Пациента с COVID-19 спасли от инфаркта

Приморские врачи спасают жизни пациентов в условиях пандемии. Фото: primorsky.ru

Тромбоз, по словам специалистов, - нередкое осложнение у тяжелобольных с COVID. И это случилось с пациентом, проходящим лечение от коронавирусной инфекции в Находкинской городской больнице.

- Из-за тромба к участку сердечной мышцы прекратился доступ кислорода и питательных веществ, лекарственным препаратом его попытались разрушить, но динамика кардиолога не удовлетворила. Провели консилиум и решили доставить больного к нам, - рассказал заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения горбольницы Александр Кульков.

Хирургической бригаде пришлось работать в буквально экстремальных условиях. Тромболизис (разрушение тромба с помощью лекарственных средств и восстановление кровотока по перекрытому тромбом кровеносному сосуду) врачи проводили в 12-килограммовой свинцовой защите от рентгеновского излучения и изолирующих костюмах для предотвращения заражения COVID-19.

Специалисты устранили тромб, который нарушал кровоснабжение сердца пациента. Операцию провели внутри коронарной артерии, диаметр которой составляет всего три миллиметра.

- Установленный в нашей больнице многофункциональный ангиографический комплекс дает возможность с большой точностью определять местоположение патологий и степень поражения кровеносных сосудов, в реальном времени наблюдать на экране монитора хирургические манипуляции внутри вен и артерий, без вскрытия грудной клетки, - пояснили в больнице.

Современное оборудование было поставлено в Находкинскую городскую больницу в рамках программы развития помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниям в 2015 году. Только за прошлый год в медучреждении обследовали более 700 человек, провели более 500 операций. Но в столь сложных условиях, - в период эпидемии COVID-19, оперировали впервые.

- Пациент, которому провели операцию, проходил лечение от коронавируса в инфекционном госпитале с середины августа. Поэтому, когда электрокардиограмма показала инфаркт миокарда, пациенту на первом этапе был назначен тромболизис в условиях «красной зоны», - рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края. - Это высокотехнологичная операция на сердце. После хирургического вмешательства больной переведен в палату интенсивной терапии.

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Напомним, в регионе сохраняется режим повышенной готовности, предусматривающий соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.