Прививка от гриппа защитит от осложнений COVID-19

Прививка в спецпалатке безопасна Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье продолжается кампания по иммунизации жителей края от гриппа. Планируется сделать прививки 1,1 миллиона детей и взрослых, это более 60 процентов населения края. В этом коду вакцинация особенно важна.

- К сожалению, в этом году мы входим в сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом на довольно высоком уровне больных COVID-19. Вероятность того, что будут встречаться смешанные формы заболеваний, очень высока, - пояснила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. - Сочетание инфекционных заболеваний может привести к тяжелым последствиям.

В ведомстве напоминают, что иммунизация проводится вакциной «Совигрипп». В ее состав, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, включены компоненты, формирующие иммунный ответ против трех вирусов гриппа, циркуляция которых предполагается в начавшемся эпидемическом сезоне. Врачи Приморья рекомендуют руководителям предприятий и организаций внимательно следить за здоровьем своих сотрудников и своевременно привить их против гриппа.

- Руководители предприятий и организаций могут обеспечить иммунопрофилактику своего коллектива, заключив договор с медицинской организацией на выезд сотрудников поликлиники для проведения вакцинации на своей территории, либо в оговоренные заранее сроки доставить своих работников в прививочный кабинет лечебного учреждения, - напоминают специалисты регионального минздрава.

Кстати, жители крупных городов положительно оценили организацию вакцинации в мобильных палаточных пунктах, расположенных вблизи торговых центров. В них обеспечены необходимые меры безопасности: соблюдается масочный режим и социальная дистанция между пациентами.