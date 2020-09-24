Диспансеризация вновь доступна приморцам

Медосмотры возобновили в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки Фото: Анастасия ОСИПОВА

Приморские поликлиники приглашают жителей края на диспансеризацию и профилактические осмотры. Хотя ограничительные меры еще действуют, медучреждения уже готовы принимать пациентов.

- Возобновление диспансеризации стало возможным в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в крае. Все медучреждения используют систему предварительной записи пациентов таким образом, чтобы не было очередей к специалистам, - отметила первый заместитель министра здравоохранения края Тамара Курченко.

Диспансеризация в крае проводится только по предварительной записи. Пациентам помогут подобрать удобное время, чтобы проверить здоровье. Поликлиники работают в будни до 20.00 и по субботам. До процедуры пациентам необходимо заполнить соответствующую анкету. Это можно сделать в медучреждении лично или по телефону. За более подробной информацией следует обращаться в поликлинику по месту прикрепления.

Всем пациентам по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты, в частности масками и перчатками, применять санитайзеры, соблюдать социальную дистанцию и уделять повышенное внимание гигиене рук. Диспансеризация пациентов старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями из группы риска будет проводиться только после снятия всех ограничительных мер.

Напомним, диспансеризация - это бесплатный профилактический медицинский осмотр, который каждый пациент может пройти в своей поликлинике. Гражданам моложе 39 лет рекомендуется проверять здоровье раз в три года. После 40 лет - ежегодно.