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Общество

Переменчивый характер погоды в Приморье пообещали синоптики на 25 сентября

В крае будет преобладать поле повышенного атмосферного давления
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Сегодня, 25 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха 12...23°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха 19...21°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха 18...20°C.

В Находке переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха 18...20°C.

Температура воды в Амурском заливе 18°C, в бухте Находка 15°C, в заливе Посьета 19°C.