Переменчивый характер погоды в Приморье пообещали синоптики на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления, сообщает "Примпогода". Переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха 12...23°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером небольшой дождь. Ветер северный слабый до умеренного. Температура воздуха 19...21°C.

В Уссурийске переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха 18...20°C.

В Находке переменная облачность, в конце дня небольшой дождь. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха 18...20°C.

Температура воды в Амурском заливе 18°C, в бухте Находка 15°C, в заливе Посьета 19°C.