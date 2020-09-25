В Приморье вторую неделю разыскивают без вести пропавшего 29-летнего Романа Конина

ориентировка, которую распространяют волонтеры

В Приморье вот уже вторую неделю волонтеры ПРОО "Прмпоиск", полиция и родственники ведут поиски пропавшего без вести 29-летнего Романа Конина.

Мужчина пропал еще 11 сентября, тогда он примерно в 9 часов утра вышел из дома, расположенного в городе Артем на улице Херсонской. Панику забили родственники, когда Роман перестал выходить на связь и вечером не вернулся домой.

На вид Роману 29 – 30 лет, худощавого телосложения, волосы русые. В день пропажи на нем были чёрные шорты, по бокам белые полоски, чёрная футболка с белой надписью и рисунком, тёмно-серая бейсболка, кроссовки с сине-красными вставками и белой подошвой.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении мужчины, просьба сообщить в полицию по телефону 8 (4233) 74-72-47, 74-70-30 - ОМВД России по г. Артему или 102, либо обратиться к волонтерам по телефону 8-914-721-22-32, 8-962-334-51-07.