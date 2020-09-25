Два несовершеннолетних приморца пойдут под суд за вымогательство 800 рублей на беляши

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Два несовершеннолетних жителя Уссурийска предстанут перед судом за вымогательство с применением насилия. Они хотели заставить своего знакомого передать им 800 рублей на беляши.

Все произошло еще 6 декабря 2019 года. Как полагает следствие, двое парней стояли возле учебного корпуса профессионально училища, где в их головах и родилась преступная схема. Договорившись между собой, они стали дожидаться своего знакомого, у которого были деньги.

Вымогатели потребовали у своего приятеля 800 рублей на беляши, а для того, чтобы убедить его в серьезности своих намерений, один из заговорщиков ударил оппонента по голове, а второй пригрозил, что если они не получат деньги, то они снова ударят его. Но парень не стал идти на поводу у шантажистов, отказался передавать им деньги и оказал сопротивление.

Теперь двоих несовершеннолетних жителей Уссурийска будут судить за вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.