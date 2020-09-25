Вакцина от коронавируса в ближайшие дни появится в Приморье

Прививки от коронавируса все желающие в России смогут за время от полугода до 9 месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина против COVID-19 в скором времени появится в Приморском крае, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. На пресс-конференции в режиме онлайн руководитель РФПИ отметил что, Дальний Восток является абсолютно приоритетным регионом поставок нового средства борьбы с коронавирусом.

— Вопросом поставок занимается Минздрав. Во Владивостоке задержек в поставках не будет. <...> Кроме того, поставки удвоятся в октябре, а потом ноябре, — заявил Кирил Дмитриев.

Дмитриев заверил, что Россия станет первой страной в мире, обеспечившей своих жителей вакциной от коронавируса. В аптеках препарат продаваться не будет — во всех регионах установят пункты вакцинации.

— Принимая российскую вакцину, невозможно будет заразиться. Мы планируем выпускать до 10 млн доз в месяц до конца года, — сообщил Дмитриев. По прогнозам специалистов получить прививки от коронавируса все желающие в России смогут за время от полугода до 9 месяцев.

Что касается первого отечественного лекарства против COVID-19 «Авифавира», по словам Дмитриева, цену на него установят на 30% ниже зарубежных аналогов — около 8 тысяч рублей.

— Возможно, препарат примут в состав жизненно важных, — добавил глава РФПИ.

В этом случае в клиниках и больницах «Авифавир» будет выдаваться по ОМС бесплатно.

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