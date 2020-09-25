5% улова оставлять в Приморье предложил правительству России губернатор края

На заседании Совета безопасности РФ Фото: Правительство Приморского края

С предложением оставлять до 5% улова в регионе выступил на заседании Совета безопасности РФ губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона подчеркнул, что предприятия края ежегодно добывают около 800 тысяч тонн водных биоресурсов и этих объемов достаточно, чтобы обеспечить жителей доступной рыбой.

— Вопросы людей понятны и справедливы, мы живем у моря, но сейчас доступной рыбы мало. Нужно до 5% уловов приморских предприятий оставлять у нас в крае. Это необходимо закрепить нормативно, — заявил Кожемяко.

После заседания приморский губернатор выразил уверенность, что предложения занесут в протокол, и правительство России примет соответствующие решения, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

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