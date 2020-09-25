Новые авиарейсы во Владивосток запустит в сентябре «ИрАэро»

Новые рейсы авиакомпания "ИрАэро" запустит с 28 сентября. Фото: сайт авиакомпании

Авиакомпания «ИрАэро» с 28 сентября приступает к запуску новых рейсов по Сибири и Дальнему Востоку. Среди них есть рейс и на Владивосток.

— Мы существенно расширяем маршрутную сеть в своем «домашнем» регионе. Это особенно важно для нас на фоне восстановления спроса на пассажироперевозки. Понимая нужды пассажиров, мы сделали все, чтобы обеспечить конкурентные тарифы на маршрутах. Пока мы анонсируем 11 рейсов, причем некоторые из них абсолютно новые, — прокомментировал событие генеральный директор «ИрАэро» Юрий Лапин.

Новые полеты будут выполняться из Иркутска и Красноярска во Владивосток, Благовещенск, Магадан, Нерюнгри, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск.

В частности рейсы Красноярск — Нерюнгри (Якутия) — Владивосток в расписание поставлены по вторникам и четвергам с возвращением в тот же день.

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