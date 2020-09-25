Приморцы стали меньше ездить на личных авто

Лишь 9% приморцев имеют средний пробег автомобиля за год 40 тысяч километров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что приморцы стали меньше ездить на личных машинах стало ясно из опроса, который провел популярный автомобильный сайт Drom. Исследование получило название «Сколько километров в год вы наезжаете в среднем?».

Выяснилось, что половина опрошенных россиян проезжает не более 15 тысяч километров в год. По результатам аналогичного опроса пятилетней давности число таких автомобилистов равнялось 60%, а 10 лет назад — 65%. То есть россияне стали в общей массе меньше пользоваться личными машинами.

В Приморском крае результаты схожи, сообщают эксперты Drom. В регионе не более 15 тысяч «наматывает» 50,5% по данным за нынешний год, пять лет назад эта цифра была равна 41%, а вот в 2010 году небольшой километраж был 37,5% опрошенных водителей.

Ответ «от 15 до 40 тысяч километров» сейчас дали 40,7% приморцев, в 2015 — 49% респондентов, как и в 2010 году.

Средний пробег автомобиля превышает 40 тысяч километров у 9% опрошенных в нынешнем году, пять лет назад у 10,5%, а 10 лет назад у 13,5%.

Отмечается, что 10 лет назад россияне активно «катались» по городу и путешествовали по своему и соседним регионам. Теперь же помимо маршрута «дом-работа» автомобилисты ездят лишь в пригород, на дачу и торговые центры.

Всероссийский опрос проводился с 24 августа по 1 сентября 2020 года среди пользователей сайта drom. ru. В нем приняло участие 19488 человек.

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