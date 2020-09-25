Более 2000 родителей довольны качеством школьного питания в Приморье

В Приморье подвели итоги мониторинга качества системы горячего питания для учащихся младших классов в общеобразовательных учреждениях края. В опросах, которые проводили активисты «Единой России», приняли участие порядка 2350 родителей школьников – значительная их часть, более 2000 человек, довольна тем, как эта работа организована в учебных заведениях.

На вопрос «Питается ли ваш ребенок в столовой?» утвердительно ответили порядка 2300 родителей и отрицательно – 35 человек, отметивших, что их дети питаются дома и что ребятам не нравится пища, которую предлагают в школе.

По результатам опроса, проведенного «Единой Россией», большая часть учащихся довольна качеством питания – об этом заявили более 1890 родителей. Около тридцати человек дали отрицательный ответ и еще более 360 выбрали вариант «пища нравится, но не всегда».

Причины, из-за которых, по словам опрошенных, ребята недовольны горячим питанием – это то, что в столовых готовят невкусно (179 голосов), еда остывшая (166), однообразная (136) и порции маленькие (48). При этом об отсутствии жалоб на пищу сообщили более 2000 родителей.

«Очень важно понимать мнение родителей о питании детей в школах, ведь именно прямой диалог позволяет выявлять векторы развития и повышения качества. На основании анкетирования подготовлен ряд предложений по улучшению условий питания школьников. Забота о детях и их здоровье - одна из главных задач проекта», - прокомментировал итоги Павел Серебряков, координатор "Народного Контроля" В Приморском крае.

Также в рамках анкетирования под эгидой Партии большинство опрошенных сообщили, что довольны школьным меню, а для того, чтобы его улучшить, по их словам, учащимся нужно давать овощи и фрукты, предлагать им разнообразную пищу, а также рассмотреть возможности создания альтернативного списка блюд, в котором, например, отсутствовала бы молочная каша.

Непростая ситуация сложилась с выбором диетических блюд – о том, что такой вариант не предусмотрен, сообщили 846 человек, более 1200 отметили, что затрудняются сказать о его наличии и только 193 человека подтвердили, что возможность выбора такой пищи есть в их столовых.

Но значительная часть опрошенных - более 2100 человек - отмечает, что считает питание своих детей здоровым и полноценным.