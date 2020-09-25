Суда-беспилотники начнут испытывать в Приморье в октябре

Приморский край попал в число 11 регионов России, где начнется эксперимент по беспилотному судовождению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморский край попал в число 11 регионов России, где с 1 октября начнется эксперимент по беспилотному судовождению. Испытания «беспилотников» пройдут в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Астраханской, Калининградской, Магаданской, Мурманской, Ростовской, Сахалинской областях, а также в Краснодарском, Хабаровском и Приморском краях.

Задача испытаний — внедрить новую технологию, которая сократит затраты судовладельцев. К тому же, во время пандемии, судоводы столкнулись с большими сложностями. По нормам экипаж на судне должен меняться каждые четыре-пять месяцев, а из-за карантинных мер это сделать порой невозможно.

Эксперимент с автономными судами уже согласовали Министерство финансов, Министерство транспорта, Министерство природных ресурсов, Министерство экономического развития России и Росморречфлот. Проект постановления правительства России уже готов. Согласно ему эксперимент продлится до 31 декабря 2025 года.

Предполагается, что Минпромторг сможет использовать результаты тестирования при организации производства и установки систем автоматического и дистанционного управления на морских и речных судах.

— Основная цель проекта, чтобы с января 2021 года любая судоходная компания могла оснастить свое торговое или техническое судно под флагом России системами автономного судовождения и легально использовать их в регулярной коммерческой деятельности, — пояснил РБК гендиректор отраслевого центра MariNet Национальной технологической инициативы Александр Пинский.

Как считают специалисты, массово внедрять автономные суда во всем мире начнут, предположительно, в ближайшие пять—десять лет.

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