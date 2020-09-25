Новый корабль «Яков Баляев» в начале октября придет во Владивосток

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» проекта 12700 Фото: Министерство обороны РФ

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», осуществляющий переход из Санкт-Петербурга во Владивосток, завершил прохождение Северного морского пути и в первой декаде октября прибудет столицу российского Дальнего Востока.

— Главное командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной обороны проекта 12700, — сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Яков Баляев» — это первый в серии кораблей этого проекта, строящихся для ТОФ на Средне-Невском судостроительном заводе.

Переход "Якова Баляева" по Северному морскому пути стал первым в истории переходом корабля со стеклопластиковым корпусом.

По прибытии к месту службы, тральщик начнут готовить для прохождения заводских ходовых испытаний. Планируется, что корабль будет принят в состав Тихоокеанского флота в конце 2020 года.

«Яков Баляев» в первой декаде октября прибудет во Владивосток Фото: Министерство обороны РФ

СПРАВКА:

Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Эти корабли предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Водоизмещение — 890 тонн;

Длина — 62 м;

Ширина — 10 м;

Полная скорость хода — 16 узлов;

Экипаж — 44 чел.

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