Новый корабль «Яков Баляев» в начале октября придет во Владивосток

Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев» проекта 12700
Фото: Министерство обороны РФ
Новейший корабль противоминной обороны «Яков Баляев», осуществляющий переход из Санкт-Петербурга во Владивосток, завершил прохождение Северного морского пути и в первой декаде октября прибудет столицу российского Дальнего Востока.
— Главное командование ВМФ приступило к оснащению минно-тральных сил Тихоокеанского флота новейшими кораблями противоминной обороны проекта 12700, — сообщил ранее главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
«Яков Баляев» — это первый в серии кораблей этого проекта, строящихся для ТОФ на Средне-Невском судостроительном заводе.
Переход "Якова Баляева" по Северному морскому пути стал первым в истории переходом корабля со стеклопластиковым корпусом.
По прибытии к месту службы, тральщик начнут готовить для прохождения заводских ходовых испытаний. Планируется, что корабль будет принят в состав Тихоокеанского флота в конце 2020 года.
«Яков Баляев» в первой декаде октября прибудет во Владивосток
Фото: Министерство обороны РФ
СПРАВКА:
Проект 12700 «Александрит» разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Эти корабли предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Водоизмещение — 890 тонн;
Длина — 62 м;
Ширина — 10 м;
Полная скорость хода — 16 узлов;
Экипаж — 44 чел.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14