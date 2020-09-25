Во Владивостоке выявляют нарушителей режима

17 административных комиссий совместно с полицией ежедневно проводят проверки на территории столицы российского Дальнего Востока. Выявляются нарушители режима повышенной готовности. Вчера, 24 сентября, по подданным городского оперативного штаба, особое внимание уделялось гостиница и кафе.

— При выявлении нарушений составляются протоколы, которые передаются в Роспотребнадзор для дальнейшего реагирования и привлечения к ответственности. Призываем горожан не пренебрегать правилами, установленными действующим в Приморском крае режимом повышенной готовности, — сказал представитель одной из административных комиссий.

Как и в других организациях, проверялось соблюдение в помещениях социальной дистанции, заполнение журналов термометрии, частота проведения дезинфекций, а также запас масок и антисептиков.

В минувший четверг административные комиссии побывали в 294 различных организациях, осмотрели 326 единиц общественного транспорта и 16 многоквартирных домов. Составлено 13 протоколов о несоблюдении требований действующего режима повышенной готовности.

Что касается режима повышенной готовности, то он действует бессрочно и будет прекращен только особым распоряжением главы региона.

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