Охотников за красной икрой задержали в нацпарке «Земля леопарда»

Государственный инспектор держит задержанного браконьера Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Сегодня 25 сентября в национальном парке «Земля леопарда» в Хасанском районе Приморья государственные инспекторы задержали мужчин с крупной партией браконьерского лосося.

Рыбу, которая уже заходит на нерест в приморские реки, браконьеры ловили с помощью сети. Хватило бы и одной выловленной рыбины для обращения в правоохранительные органы, но у «рыбаков» обнаружили сразу 20 особей нерестящейся кеты.

Сети, которыми браконьеры ловили кету Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Представители нацпарка подарю в полицию заявление с просьбой возбудить уголовное дела. За незаконную рыбалку на особо охраняемой природной территории нарушителям грозит штраф до 500 тысяч рублей, исправительных работы или лишение свободы сроком до двух лет.

Пост охраны у реки Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

— К началу путины на охрану рек были брошены значительные силы отдела охраны. К сожалению, не все серьезно воспринимают многочисленные предупреждения о серьезной ответственности за незаконную ловлю рыбы. Мы держим ситуацию под контролем и стремимся выявлять подобные случаи еще до момента преступления, — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.

Рыба, найденная у браконьеров Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Как сообщает пресс-служба национального парка, для тысяч рыб реки заповедника становятся «роддомом». Во время нереста рыба в больших скоплениях заходит из Тихого океана. Это приводит к повышению активности браконьеров. Группы госинспекторов брошены на патрулирование рек, в которые красная рыба заходит на нерест: Барабашевка, Нарва, Пойма и других.

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