Энергетики ДРСК активно участвуют в решении проблемы бесхозных электрических сетей в Приморье

В Хасанском районе энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) восстанавливают бесхозную линию электропередачи, питающую потребителей в районе заставы Школьная.

Несколько недель жители оставались без централизованного электроснабжения. Не получив помощи от администрации, жители обратились в сетевую компанию с просьбой помочь в решении своей проблемы. При осмотре выяснилось, что во время тайфуна линия была серьезно повреждена – в пяти пролетах оборваны провода, сломаны старые деревянные опоры. Кроме того, после тайфуна с поврежденной линии были украдены провода. Сегодня энергетики ДРСК проводят восстановительные работы: устанавливают две новые опоры, подвешивают провод, монтируют новые изоляторы.

Приморским электрическим сетям часто приходится заниматься восстановлением бесхозных электросетевых объектов, отзываясь на жалобы глав администрации и жителей. Эта проблема встала особенно остро в период проведения аварийно-восстановительных работ после тайфунов «Майсак» и «Хайшен», когда параллельно с ремонтом собственных сетевых объектов энергетикам ДРСК приходится восстанавливать и бесхозные.

Так в городе Фокино энергетики ДРСК оказали помощь администрации в восстановлении старой кабельной линии, питающей потребителей по улице Карла Маркса. Также здесь сетевой компанией было принято решение построить воздушную ЛЭП 10 кВ и перевести на нее нагрузку. Подключение потребителей к собственной линии позволит компании в дальнейшем оперативно решать вопросы электроснабжения. Отремонтированная кабельная линия будет использоваться как резервная, также принято решение о ее передаче сетевой компании в бессрочную аренду.

Для Приморья вопрос бесхозных электросетей – один из главных проблемных вопросов. Порядка 250 объектов приморской энергетики много лет без хозяина: сотни километров кабельных и воздушных линий электропередачи, брошеные трансформаторные подстанции остались после ликвидации военных частей, отказа прочих собственников от текущей эксплуатации. В бесхозных сетях высокий уровень аварийности, низкое качество электроснабжения и высокие потери электроэнергии.

Принятие на баланс сетевой организацией бесхозных сетей невозможно без участия муниципальных органов власти- муниципалитеты должны ставить на учет, а после оформления права собственности определять эксплуатирующую организацию.

Это предложение направлено губернатору Приморского края для рассмотрения.