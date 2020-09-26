Все любят котиков? Выставка-раздача кошек пройдет во Владивостоке в субботу

Выставка-раздача кошек пройдет в сквере Суханова во Владивостоке 26 сентября Фото: Андрей АБРАМОВ

Сегодня, 26 сентября, в сквере Суханова во Владивостоке с 11 до 19 часов состоится выставка-раздача котят и кошек. Волонтеры-зоозащитники привезут животных разных возрастов и окрасов, но с одной общей особенностью — у них нет своего дома и любящих заботливых хозяев.

Такие благотворительные акции проходят сейчас раз в две недели. Все животные привиты и готовы к переезду в квартиру, говорится в сообщении пресс-службы администрации Владивостока.

Организовали выставку совместно волонтерское движение в защиту животных «Спасем жизнь» и дирекция общественных пространств Владивостока. Мероприятие проходит в рамках фестиваля здоровья Green Market Place.

В сквере Суханова также развернется эко-ярмарка, проведут мастер-классы, организуют фуд-корт и будет звучать живая музыка.

Афиша выставки Фото: Администрация Владивостока

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