Пожилую семейную пару разыскали в дебрях тайги Приморья

Спасенная и спаситель. Скриншот видео: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Сообщение о пропаже в тайге двух жителей приморского села Владимировка поступило в дежурную часть МО МВД России «Лесозаводский» вечером. Пожилая семейная пара отправилась в лес за грибами еще утром и домой не вернулась. Тревогу забила их родственница.

Реакция сотрудников полиции было немедленной: на поиски супругов был поднят весь личный состав отдела, присоединились местные жители, волонтеры и члены поисковых отрядов. По периметру лесополосы, где пропали люди, расставили служебные автомобили с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

Один из пропавших вышел из леса сам на следующий день. Мужчина сразу же обратился за помощью к полицейскому, дежурившему неподалеку. 80-летний сельчанин рассказал, что его супруга нуждается в срочной помощи. Женщина обессилена и не может передвигаться.

Как выяснилось грибники случайно свернули со знакомой тропинки и заплутали. Тем не менее супруг смог описать место нахождения жены. Дежурный спецприемника ОП № 17 «Кировский» старший лейтенант полиции Дмитрий Иващук сразу понял, какую местность описывал мужчина, и тут же отправился на поиски женщины.

Когда полицейский обнаружил пропавшую, она уже была без сознания. Страж порядка связался с другими поисковиками, которые поспешили на помощь. Обессилившую женщину вывели из леса и передали медикам. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Спасенная Людмила Ваганова выразила сотрудникам полиции и всем участникам поисковых мероприятий огромную благодарность, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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