Коронавирус: статистика суток в Приморье — 58 человек выздоровело

За минувшие сутки в лабораториях Приморья подтвержден 71 новый случай COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

Пресс-служба правительства Приморского края опубликовала новые данные по заболеваемости коронавирусом в регионе.

За минувшие сутки в лабораториях региона, выявляющих коварную болезнь, был подтвержден 71 новый случай COVID-19. Общее количество заболевших в Приморском крае сначала пандемии составило 11472 человек.

За последние 24 часа диагноз «коронавирус» был снят еще с 58 человек. Таким образом в регионе уже насчитывается 9944 человека, которых врачи считают вылечившимися от коронавирусной инфекции.

Новых летальных случаев за сутки в крае не произошло. Всего умерло от COVID-19 в регионе 116 жителей.

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