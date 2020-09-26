10 лавок из гранита устанавливает мэрия на главной площади Владивостока

10 лавок, изготовленных из гранита, появятся на центральной площади Владивостока
Фото: Администрация Владивостока
10 лавок, изготовленных из гранита, появятся на центральной площади Владивостока. Подрядная организация, выполняющая заказ городской администрации, уже приступила к их установке.
Подрядная организация уже приступила к монтажу лавочек
Фото: Администрация Владивостока
Кроме монументальных лавочек, мэрия там же собирается разместить «10 вазонов большего и малого размера, а также пять урн». Об этом сообщили представители управления дорог и благоустройства города.
Так будут выглядеть лавочки, которые появятся в центре Владивостока
Фото: Администрация Владивостока
Но главная площадь города это не единственное место, где должны появиться новые лавки. Сообщается, что в планах городской администрации установить еще до окончания этого года в общественных местах 100 лавочек со спинкой на металлическом каркасе, а также 50 мусорных урн. Сейчас на поставку этих необходимых горожанам предметов объявлен аукцион.
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