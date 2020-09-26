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Общество

10 лавок из гранита устанавливает мэрия на главной площади Владивостока

Кроме того, в этом году на улицах города появятся еще 100 новых лавочек
Константин МИХАЙЛОВКонстантин МИХАЙЛОВ
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10 лавок, изготовленных из гранита, появятся на центральной площади Владивостока

10 лавок, изготовленных из гранита, появятся на центральной площади Владивостока

Фото: Администрация Владивостока

10 лавок, изготовленных из гранита, появятся на центральной площади Владивостока. Подрядная организация, выполняющая заказ городской администрации, уже приступила к их установке.

Подрядная организация уже приступила к монтажу лавочек

Подрядная организация уже приступила к монтажу лавочек

Фото: Администрация Владивостока

Кроме монументальных лавочек, мэрия там же собирается разместить «10 вазонов большего и малого размера, а также пять урн». Об этом сообщили представители управления дорог и благоустройства города.

Так будут выглядеть лавочки, которые появятся в центре Владивостока

Так будут выглядеть лавочки, которые появятся в центре Владивостока

Фото: Администрация Владивостока

Но главная площадь города это не единственное место, где должны появиться новые лавки. Сообщается, что в планах городской администрации установить еще до окончания этого года в общественных местах 100 лавочек со спинкой на металлическом каркасе, а также 50 мусорных урн. Сейчас на поставку этих необходимых горожанам предметов объявлен аукцион.

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