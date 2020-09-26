Новый арт-объект «Беговой нулевой километр» появился во Владивостоке

Колонна "нулевого километра" украшена сотнями медалей. Фото: предоставлено организаторами

«Беговой нулевой километр» — так называется новый арт-объект, появившийся во Владивостоке. Его открытие состоялось сегодня, 26 сентября, на набережной Спортивной гавани.

Любители здорового образа жизни приняли участие в "Зарядке чемпионов". Фото: предоставлено организаторами

Участниками торжественной церемонии открытия стали сотни горожан. Они пришли не только послушать речи, но и потренироваться на «Зарядке чемпионов», а также поучаствовать в пробежке в рамках бесплатного онлайн-забега GALAXY RUN CHALLENGE.

Придумали установить спортивный арт-объект члены бегового клуба RunDnsRun. Инициативу поддержал Совет по культуре при главе города Владивостока. А воплотили идею в реальность художники арт-сообщества «33+1» во главе с Павлом Шугуровым. На создание колонны ушло несколько месяцев.

Президент федерации легкой атлетики Приморского края Константин Богданенко на церемонии открытия. Фото: предоставлено организаторами

«Беговой нулевой километр» находится рядом со спорткомплексом «Олимпиец», где берет свое начало «Тропа здоровья». Он украшен более чем тысячью медалей марафонов Galaxy Vladivostok Marathon и Vladivostok Ice Run, проходившими во Владивостоке последние пять лет. Пресс-служба клуба сообщает, что общий вес этих медалей превышает 100 килограммов.

— Сегодня особый день — пятая годовщина международного марафона «Мосты Владивостока». Мы видим, что с каждым годом бегунов в нашем городе становится все больше, и Владивосток подтверждает звание беговой столицы России, которым его наградили в прошлом году, — сказал на церемонии открытия основатель RunDnsRun, президент федерации легкой атлетики Приморского края Константин Богданенко.

Прямо от нового арт-объекта начался забег. Фото: предоставлено организаторами

Прямо от новой городской достопримечательности любители здорового образа жизни отправились в забег. Кто на один километр, а кто на 5 или даже 10. Особо опытные и увлеченные преодолели полумарафонскую дистанцию — 21 километр.

Как заверяет руководство бегового клуба RunDnsRun, в будущем аналогичные арт-объекты будут установлены в других популярных у бегунов местах во Владивостоке.

"Нулевой километр" это начало "Тропы здоровья". Фото: предоставлено организаторами

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