В Приморье вновь придут дожди: синоптики о погоде следующей недели

В первые дни октября снова на территории Приморья будут идти дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 28 сентября, погода продолжит радовать жителей Приморья — она останется теплой, без изнуряющей жары и духоты. В разных районах края максимальные температуры составят +20...+27 °С.

Во вторник, 29 сентября, кое-что изменится. Это произойдет из-за того что к Приморью приблизятся фронтальные разделы циклона, который смещается с Амурской области на Хабаровский край. Ночью на севере Приморья начнутся дожди, которые днем распространятся на остальные районы региона. Температура ночью составит +6...+15 °С.

В последний день сентября, в среду, фронтальные разделы покинут территорию края и за ними придет антициклон. Хотя дожди ненадолго прекратятся, похолодание продолжится. Ночью в большинстве районов температуры станут ниже +10 °С, а днем воздух будет прогреваться не выше +20 °С.

В первые дни октября, по прогнозам синоптиков, снова придут дожди. Приморье окажется под влиянием циклона, смещающегося над Японским морем. Осадки охватят большую часть территории края. Сильней всего будет лить в южных и восточных районах.

Во Владивостоке в понедельник будет солнечно и тепло: ночью +13...+15 °С, днем +20...+23 °С. Во вторник облачность увеличится до значительной. Дневная понизится на 1 — 3 градуса. В конце дня не исключен небольшой дождь. В среду во Владивостоке температурный фон понизится еще на 2 — 4 градуса. Ближе к ночи снова вероятен дождь, который продлится с перерывами практически до следующих выходных, сообщает сайт «Примпогода».

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