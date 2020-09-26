«Живая очередь» вернулась отделы МОРАС ГИБДД Приморья

МОРАС ГИБДД Приморья начали принимать посетителей в порядке "живой очереди" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госавтоинспекция Приморья сообщила автомобилистам края о возобновлении «живой очереди» при приеме граждан в Межрайонных отделах регистрации автомототранспортных средств (МОРАС). Это делается из-за снятия ряда ограничений, ранее введенных в межрайонных отделах регистрации автотранспорта, из-за пандемии коронавируса.

«В рамках поэтапного снятия ограничительных мероприятий, связанных с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, с 05.09.2020 года во всех регистрационных пунктах МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю возобновляется прием граждан в порядке «живой очереди», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Приморскому краю.

Конечно же, при посещении регистрационных подразделений Госавтоинспекции люди должны использовать средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и т. д.

МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю оказывает следующие государственные услуги:

— регистрация транспортных средств;

— выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов;

— выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства;

— выдача свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Информация о графике приёма граждан размещена на официальном сайте ведомства.

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