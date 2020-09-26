Полиция Приморья дала комментарий по страшному ДТП, в котором грузовик влетел в толпу детей

Скриншот с видеорегистратора автомобиля, сбившего детей

Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю опубликовало официальную предварительную версию, произошедшего сегодня, 25 сентября, на трассе Владивосток — Находка.

«По предварительной информации, грузовой самосвал двигался со стороны г. Фокино в направлении поселка Павловск. Наезд на несовершеннолетних произошел в район 99 км автодороги Артем — Находка — порт Восточный. Две девочки 8 и 9 лет были в сопровождении родителей. Одна девочка скончалась на месте происшествия, вторая — госпитализирована в тяжелом состоянии.

У 48 летнего водителя самосвала вся путевая документация в наличии, есть отметки медика, механика, диспетчера».

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки и медицинского заключения будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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