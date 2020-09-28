Влетел в грузовик: серьезная авария сковала движение на объездной трассе Владивостока

Универсал сильно искорежило Фото: принтскрин видео.

В утренние часы, когда трафик и без того плотный, на объездной трассе Владивостока произошло довольно серьезное ДТП. Авария еще больше усложнила движение. По словам очевидцев, водитель универсала не справился с управлением и буквально впечатался в грузовик. Разбитые авто заняли одно из полос в направлении остова Русский. На месте ЧП работает скорая и полиция.

Судя по всему, скорость универсала была немаленькой. Левая часть авто и крыша оказались сильно деформированы. Экипажу понадобилась помощь медиков. Число пострадавших сейчас уточняется.

На трассе Де-Фриз – Седанка – Патрокл сейчас работают два экипажа ДПС. Инспекторы регулируют движение и занимаются выяснением обстоятельств столкновения. В направлении Русского собралась внушительная пробка. Транспортный затор начинается в районе развязки на Снеговую падь.

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