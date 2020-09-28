Китай из-за коронавируса запретил принимать грузы с судов из Владивостока

Судно из Приморья Владимир Старжинский. Фото: сайт mor-vesti.az

Китайская народная республика запретила принимать любые грузы с двух российских судов: рыболовецкого Vladimir Starzhinsky LLC ROLIZ и транспортного Crystal Africa. Оба судна приписаны к порту Владивосток. Причина санкций — найденный на продуктах из России коронавирус.

Это решение касается всех таможенных органов на территории Китая. Запрет будет действовать четыре недели.

«Руководящая группа провинции Шаньдун по профилактике и борьбе с эпидемией и по ведению экономической деятельности уведомила, что тест на нуклеиновые кислоты образцов, взятых с внешних упаковок и с продуктов водного промысла, импортированных из России, дал положительный результат», — говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР.

Об обнаружении в провинции Цзилинь коронавируса на упаковке замороженных кальмаров, ввезенных из России, китайские официальные инстанции сообщили ранее на этой неделе. Всех, кто контактировал с этими морепродуктами, отправили под медицинское наблюдение.

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