Без холодной воды во Владивостоке останутся тысячи жителей

30 сентября во Владивостоке ожидается отключение от холодного водоснабжения многих пользователей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба Приморского водоканала сообщает, что 30 сентября с 3 часов ночи до 3 часов 1 октября из-за проведения ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:

ВНС «Горностай»:

20 лет ВЛКСМ;

50 лет ВЛКСМ, 17-27, 28-32;

Альбатросовая;

Басаргина;

Беляева;

Борисенко, 34-110;

Ветеранов;

Вилкова, 13-15б, 37а;

Волкова;

Героев Хасана;

Горицветная;

Гризодубовой;

Добровольского;

Ильменская;

Командорская;

Коммунаров, 14; а

Космонавтов; Марины Расковой;

Минеров;

Можайская;

Монтажная;

Нарвская;

Нестерова;

Никифорова;

Новожилова;

Патрокл;

Пацаева;

Полины Осипенко;

Полярная; Прибрежная;

Промышленная 2-я;

Сафонова;

Сахалинская;

Связи;

Слуцкого;

Смоленская;

Строительная 2-я;

Строительная 3-я;

Сочинская;

Талалихина;

Тетюхинская;

Тихвинская;

Фадеева, 45-55, 61, 63а, 67;

Феодосийская;

Часовитина;

Чукотская;

Щитовая.

ВНС «Голдобино»:

Буковая, 1, 3;

Бурачка, 4-10, 11-17а;

Воронежская, 15, 17, 19;

Вязовая;

Гульбиновича, 4, 16-24, 29-31, 32;

Запорожская;

Зои Космодемьянской, 16;

Интернациональная, 57-71а;

Калинина, 111, 113;

Каштановая;

Кизиловая;

Кипарисовая;

Могилевская;

Надибаидзе, 17, 19;

Окатовая, 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48;

Олега Кошевого, 25-33;

Пихтовая, 5а, 7, 12, 12а;

Поселковый пер; 6, 11, 16, 18;

Поселковая 1-я;

Поселковая 2-я;

Поселковая 3-я;

Тамбовская;

Терешковой, 1-27, 10-26а;

Фастовская, 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20;

Харьковская, 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а;

Черемуховая, 8-32, 11-15.

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