Без холодной воды во Владивостоке останутся тысячи жителей

30 сентября во Владивостоке ожидается отключение от холодного водоснабжения многих пользователей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пресс-служба Приморского водоканала сообщает, что 30 сентября с 3 часов ночи до 3 часов 1 октября из-за проведения ремонтных работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
ВНС «Горностай»:
20 лет ВЛКСМ;
50 лет ВЛКСМ, 17-27, 28-32;
Альбатросовая;
Басаргина;
Беляева;
Борисенко, 34-110;
Ветеранов;
Вилкова, 13-15б, 37а;
Волкова;
Героев Хасана;
Горицветная;
Гризодубовой;
Добровольского;
Ильменская;
Командорская;
Коммунаров, 14; а
Космонавтов; Марины Расковой;
Минеров;
Можайская;
Монтажная;
Нарвская;
Нестерова;
Никифорова;
Новожилова;
Патрокл;
Пацаева;
Полины Осипенко;
Полярная; Прибрежная;
Промышленная 2-я;
Сафонова;
Сахалинская;
Связи;
Слуцкого;
Смоленская;
Строительная 2-я;
Строительная 3-я;
Сочинская;
Талалихина;
Тетюхинская;
Тихвинская;
Фадеева, 45-55, 61, 63а, 67;
Феодосийская;
Часовитина;
Чукотская;
Щитовая.
ВНС «Голдобино»:
Буковая, 1, 3;
Бурачка, 4-10, 11-17а;
Воронежская, 15, 17, 19;
Вязовая;
Гульбиновича, 4, 16-24, 29-31, 32;
Запорожская;
Зои Космодемьянской, 16;
Интернациональная, 57-71а;
Калинина, 111, 113;
Каштановая;
Кизиловая;
Кипарисовая;
Могилевская;
Надибаидзе, 17, 19;
Окатовая, 2-20, 7-21, 28, 35-39, 46, 48;
Олега Кошевого, 25-33;
Пихтовая, 5а, 7, 12, 12а;
Поселковый пер; 6, 11, 16, 18;
Поселковая 1-я;
Поселковая 2-я;
Поселковая 3-я;
Тамбовская;
Терешковой, 1-27, 10-26а;
Фастовская, 2, 2а, 2в, 7-33, 10-14, 20;
Харьковская, 1-11, 10, 30-36а, 33-49, 57а;
Черемуховая, 8-32, 11-15.
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