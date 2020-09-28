Плантатора марихуаны обнаружила полиция в Партизанске

Житель Партизанска устроился на приусадебном участке целую плантацию конопли. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Партизанску

Сотрудники полиции на приусадебном участка дома по улице Заштольная в городе Партизанске в Приморье обнаружили целую плантацию наркосодержащих растений. Причем, как утверждается в сообщении пресс-службы ОМВД России по городу Партизанску, растения имеют явные признаки культивирования.

В присутствии понятых у 55-летнего хозяина частного домовладения изъяли 147 кустов конопли. То, что это действительно маньчжурская конопля (Cannabis) подтвердило экспертно-криминалистическое заключение.

Понятно, что марихуану приморец выращивал на своем приусадебном участке незаконно. Мужчина дал признательные показания и пояснил, что готовил эту «зелень» для собственного потребления.

Подразделение дознания отдела МВД России по городу Партизанску возбудило уголовное дело по части 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». «Садовод-любитель» может лишиться свободы на срок до двух лет.

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