Просто открылся багажник. Во Владивостоке грузовик снес авто, остановившееся на Золотом мосту

Серьезная авария случилась ночью. Фото: AK_VDK, dps_vl

Серьезное дорожно-транспортное происшествие разыгралось ночью на Золотом мосту. В неприятную ситуацию попала хозяйка Mazda Axela. Из-за открывшегося в авто багажника девушке пришлось остановиться на опасном участке дороги, однако последствия подобного маневра оказались непредсказуемые.

Авария случилась в крайне левой полосе при движении в сторону города. Водитель грузовика не успел среагировать на препятствие образовавшееся перед ним. Nissan буквально протаранил стоящую Mazda, впечатав ее в леера. При этом сам грузовик перевернулся от удара.

Грузовик от удара перевернулся. Фото: AK_VDK, dps_vl

На помощь к участникам аварии поспешили очевидцы. По их словам, водитель крупногабаритного авто отделался порезом руки, а девушка сильным испугом.

– Ехал в сторону фуникулера, краем глаза увидел, что в воздухе что-то белое мелькнуло, три машины передо мной начали останавливаться, включать аварийки. Мужчины повыскакивали из машин, начали перебираться через леера. Тоже встал на аварийки, вышел помочь, чем смогу. Мужчина из грузовика поранил правую руку, прошелся до «Мазды», проверил, видимо, что женщина цела. Потом в состоянии шока начал вытаскивать свои вещи из кабины. Женщине мы дверь открыли, клемму скинули. Все без видимых серьезных травм. Она в шоковом состоянии, плакала, не знала, что делать теперь, утверждала, что не местная, звонить некому здесь, помощи просить не у кого. У нее салон был забит какими-то пакетами с товаром, чуть позже объяснила мужчинам, которые ее успокаивали, что на ходу открылся багажник, во время движения по левой полосе. Женщина остановилась, включила аварийки, машины начали ее объезжать, а грузовик влетел в корму. Она его не расценивала как угрозу, так как тот был далеко. Тут же приехали две машины службы безопасности моста и пара «уазиков» патрульных мимо проезжавших остановились, вызвали скорую и ГАИ, – поделился один из свидетелей происшествия в популярном автомобильном паблике Приморья.

Axela пострадала очень сильно. Фото: AK_VDK, dps_vl

Оба автомобиля получили серьезные кузовные повреждения. Владельцам теперь предстоит длительное хождение по инстанциям и поиски запчастей для восстановления пострадавших машин.

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