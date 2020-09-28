Заболел один — на карантин весь класс. Роспотребнадзор борется с COVID-19 в школах Приморья

В школах в Приморья введены определенные санитарные меры профилактики коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

37 классов в 29 школах Приморья уже переведены на дистанционное обучение из-за того, что в них обнаружены инфицированные COVID-19 дети. Чтобы предотвратить распространение инфекции в детских и учительских коллективах такая мера была принятая в учреждениях образования во Владивостоке, Находке, Артеме, Арсеньеве и в Шкотовском районе.

Заместитель руководителя краевого управления Роспотребнадзора Светлана Морозова сообщила, что перевод отдельных классов с больными учениками на «дистанционку» дает возможность не закрывать школы полностью.

Ну и конечно, в образовательных учреждениях продолжается соблюдение ранее введенных санитарных мер: школьники занимаются только в отдельных «собственных» классах, что позволяет до определенной степени изолировать их от контактов с другими учениками, запрещены различные коллективные мероприятия, занятия в помещениях общего назначения, классы приходят в школьные столовые по специальным графикам, на входе в школу обязательно учеников и учителей каждый день измеряют температуру, а также несколько раз в день проводится дезинфекция определенных школьных помещений.

— Сейчас следует сдержать смешение детских коллективов, чтобы избежать массового распространения вируса среди ребят. Именно поэтому пока мы не возобновляем деятельность дополнительного образования в Приморье, — сообщила Светлана Морозова.

После того, как в лаборатории подтвердят наличие у ребенка вируса COVID-19, родителям необходимо сообщить об этом в школу. Руководство учебного заведения должно со следующего дня направить класс, где учится заболевший ребенок на изоляцию под медицинским наблюдением на срок 14 дней.

Специалисты Роспотребнадзора также напоминают родителям школьников о том, что своевременная вакцинация уменьшает опасность заболеть вирусными сезонными заболеваниями.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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