10-летняя дочь погибла, сын и мать в больнице. Toyota расплющилась об столб под Владивостоком

Удал об столб был очень большой силы. Фото: Instagram vlnews24

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло сегодня, 28 сентября, рано утром в районе 14 километра автодороги Владивосток — Хабаровск.

Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место, установили, что водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio двигался со стороны города Артема в направлении Владивостока. В районе дома № 26В по улице 1-я Дачная, не справившись с управлением, женщина за рулем въехала в столб уличного освещения.

От удара водитель и двое детей (мальчик 6 лет и 10-летняя девочка) получили травмы. Девочка, сидевшая рядом с мамой на переднем сидении, скончалась от полученных травм в машине скорой помощи. Мальчик и мать госпитализированы.

ДТП произошло ранним утром, когда было еще темно. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку,

Управлявшая машиной жительница города Владивостока родилась в 1989 году. Водит машину с 2009 года. К административной ответственности за нарушение ПДД в этом году привлекалась уже 2 раза и оба раза за превышение установленной скорости движения. Состояние опьянения не выявлено.

По информации пресс-службы ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку, назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14