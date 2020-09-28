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Общество

Новые снятия ограничений по COVID-19 в Приморье

С 1 октября свою работу возобновят учреждения дополнительного образования
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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69 приморцев за минувшие сутки были вычеркнуты из списка людей, зараженных коронавирусом

69 приморцев за минувшие сутки были вычеркнуты из списка людей, зараженных коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Решение сделать очередное послабление в ограничениях из-за коронавирусной эпидемии приняло руководство Приморья. Это связано с тем, что эпидобстановка в крае сохраняется стабильной значительное время.

Власти региона объявили об открытии с 1 октября учреждений дополнительного образования. Постановление об этом доведут до глав муниципалитетов сегодня, 28 сентября.

— Уже есть понимание в образовательных учреждениях, как организовывать учебный процесс и какие меры принимать в случае выявления коронавирусной инфекции среди учеников или педагогов. С 1 октября учреждения допобразования могут начинать работать в очном режиме с условием соблюдения всех санитарных требований, — сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская.

На очередном заседании краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19, стали известны новые данные статистики по заболеванию.

69 приморцев за минувшие сутки были вычеркнуты из списка людей, зараженных коронавирусом. Они выздоровели. Теперь в Приморском крае насчитывается 11609 человек, переболевших коварным заболеванием.

За те же 24 часа в регионе было зафиксировано 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего с момента появления инфекции в Приморье был выявлен 10014 заразившийся человек.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в крае от коронавирусной инфекции не умер ни один человек. Общее число летальных исходов за все время пандемии в регионе — 118.

Губернатор края Олег Кожемяко призвал собравшихся не ослаблять внимания.

— Мы видим, что ситуация с коронавирусом начинает ухудшаться в Москве. Это понятно — люди вернулись из отпусков, внимание со стороны властей и жителей ослабилось. Через месяц-полтора эта волна может докатиться и до нас. Крайне не хотелось бы возвращаться к тому, что мы уже пережил, — сказал глава края.

В Приморье до особого распоряжения губернатора продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края в обязательном порядке соблюдают санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и «социальная дистанция».

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