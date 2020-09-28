Два «золота» на Кубке мира. Спортсмен из Приморья Иван Штыль продолжает побеждать

Иван Штыль именитый спортсмен из Приморья. Фото: сайт правительства Приморского края

Известный приморский гребец, спортсмен Центра спортивной подготовки и Краевой спортивной школы олимпийского резерва Иван Штыль получил две золотых медали на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ, который прошел в венгерском городе Сегеде с 25 по 27 сентября.

В финале 200-метровки в каноэ-одиночке приморец финишировал первым, показав время — 40,09 секунды. Вторым стал спортсмен из Грузии Заза Надирадзе. Третье место занял испанец Альфонсо Бенавидес.

Штыль одержал победу также и на дистанции 200 метров в смешанном экипаже каноэ-двойки с Ириной Андреевой.

Иван Штыль является одним из самых титулованных гребцов планеты. Он бронзовый призер Олимпийских игр, 16-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы, многократный призер чемпионатов мира, победитель и призер этапов Кубка мира и чемпионатов России.

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