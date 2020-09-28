Почти 7 сотен автомобилей проверили в уик-энд во Владивостоке административные комиссии

За выходные дни комиссии в Приморье посмотрели 683 единицы транспорта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Административные комиссии, следящие во Владивостоке за соблюдением режима повышенной безопасности, как обычно, работали без выходных. За минувший уик-энд совместно с ГИБДД члены комиссий смогли осмотреть 683 единицы транспорта, перевозящего пассажиров в столице края, в том числе 304 автобуса и 379 такси.

Городское управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти сообщает о том, что во время проверки фиксировалось наличие в путевых листах отметок о прохождении дезинфекции. Обращали внимание и на то, как соблюдается масочный режим водителями и пассажирами в транспорте. Сообщается, что на нарушителей правил, установленных Роспотребнадзором, составлялись административные протоколы. В дальнейшем безответственных граждан ждут штрафы.

«Ежедневно проводим рейды и проверяем факты проведения дезинфекции, так как общественный транспорт — это всегда большой поток людей, и важно, чтобы в условиях коронавирусной инфекции соблюдались все санитарные требования. Также обязательно ношение масок — и водителям, и пассажирам», — рассказали представители городской администрации, входящие в мобильные группы проверяющих.

Напоминаем, до особого распоряжения губернатора Приморья в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. Все граждане должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции».

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