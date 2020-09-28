Бандиты в масках отобрали у китайца в Уссурийске миллион рублей

Один из преступников, ограбивших гражданина КНР, угрожал ему ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизвестные в масках жестоко избили китайского бизнесмена и забрали у него около 1 миллиона рублей наличными. Произошло это на оптово-розничной базе в Уссурийске на улице Теремецкого,

Как сообщает VL. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ограбили китайца ночью 26 сентября. Чтобы попасть на базу, трое злоумышленников перелезли забор, затем открыли окно в одном из зданий и проникли в офис торговой компании.

На преступниках были маски с прорезями для глаз и перчатки. Минимум один из них имел нож. 49-летнего предпринимателя избили и, угрожая жизни, забрали сумку с деньгами. Когда бандиты скрылись, иностранец вызвал полицию.

На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка и кинолог с собакой, но задержать налетчиков не удалось. По факту разбойного нападения группой лиц с крупным ущербом и проникновением в помещение возбуждено уголовное дело по статьи 162 УК РФ. Личности и местонахождение подозреваемых устанавливаются.

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