Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Еще
Радио
Владивосток
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Бандиты в масках отобрали у китайца в Уссурийске миллион рублей

Трое грабителей совершили налет на оптово-розничную базу, где ограбили предпринимателя из КНР
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
КомментироватьОставить комментарий
Один из преступников, ограбивших гражданина КНР, угрожал ему ножом

Один из преступников, ограбивших гражданина КНР, угрожал ему ножом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неизвестные в масках жестоко избили китайского бизнесмена и забрали у него около 1 миллиона рублей наличными. Произошло это на оптово-розничной базе в Уссурийске на улице Теремецкого,

Как сообщает VL. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ограбили китайца ночью 26 сентября. Чтобы попасть на базу, трое злоумышленников перелезли забор, затем открыли окно в одном из зданий и проникли в офис торговой компании.

На преступниках были маски с прорезями для глаз и перчатки. Минимум один из них имел нож. 49-летнего предпринимателя избили и, угрожая жизни, забрали сумку с деньгами. Когда бандиты скрылись, иностранец вызвал полицию.

На место происшествия вскоре прибыли стражи порядка и кинолог с собакой, но задержать налетчиков не удалось. По факту разбойного нападения группой лиц с крупным ущербом и проникновением в помещение возбуждено уголовное дело по статьи 162 УК РФ. Личности и местонахождение подозреваемых устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14