Губернатор грозит наказать виновных в медленном ремонте Некрасовского путепровода во Владивостоке

Некрасовский путепровод во Владивостоке Фото: Администрация Владивостока

На совещании с участием руководства регионального минтранса, администрации Владивостока и подрядчика министр транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктор Свяченовский сообщил, что подрядная организация «Автобан-ДВ» освоила только четверть средств по контракту на ремонт Некрасовского путепровода во Владивостоке. По словам министра, технологическая особенность ремонта не позволяет быстро выполнить работы, не создавая при этом проблемы для движения транспорта.

— Требуется обработка основания путепровода бетонными составами, которые затвердевают в течение 48 часов — только после этого укладывается новый асфальт, — конкретизировал глава профильного министерства.

Губернатор Олег Кожемяко заявил, что организация работ на объекте должна была изначально продумываться самым тщательным образом. Глава края потребовал выделить больше людей и техники для ремонта путепровода.

— Люди часами стоят в пробках, все полосы перерыты, кучи строительного мусора, щебня, но ни техники, ни должного количества людей нет. Чем вы занимались все лето?! Некрасовский путепровод — это «лицо» города, а вы так безграмотно отнеслись к его ремонту, — обратился к ответственным за ремонт Кожемяко.

Губернатор потребовал оперативно предоставить согласованный со всеми инстанциями посуточный график работ, а профильным руководителям поручил контролировать исполнение этого графика непосредственно на месте.

Как сообщает пресс-служба правительства Приморского края, также Кожемяко заявил, что в случае если ситуация с нехваткой людей и техники не будет исправлена в ближайшие дни, руководство минтранса и администрации Владивостока будет наказано, а подрядчик, в случае срыва сроков ремонта, будет признан недобросовестным.

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