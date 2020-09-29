Во Владивостоке строительная техника работает в охранных зонах ЛЭП без согласования с сетевой организацией

Несоблюдение правил работы крана в охранной зоне ЛЭП стало причиной сбоя в работе электросетевого объекта и привело к нарушению электроснабжения потребителей Владивостока, включая детское медицинское учреждение.

Вечером 28 сентября в 20.56 во Владивостоке отключилась одна из системообразующих линий 110 кВ. Было нарушено электроснабжение части потребителей. Причиной отключения стала самовольная работа строительной техники в охранной зоне ЛЭП и халатное пренебрежение правилами электробезопасности. При выполнении работ водитель приблизил стрелу крана на недопустимо близкое расстояние к проводам линии. Из-за короткого замыкания линия 110 кВ отключилась.

В течение получаса электроснабжение потребителей по сетям ДРСК было восстановлено.

Бригада Приморских электрических сетей оперативно прибыла на место происшествия. Однако водитель уже покинул территорию стройплощадки, расположенной по адресу пр. Красного Знамени, 104. Энергетики вызвали полицию, при осмотре на брошенном кране обнаружены следы короткого замыкания. Нередки случаи, когда в подобных ситуациях водитель погибает.

В теплое время года вырастает число происшествий, связанных с несанкционированной работой строительной техники в охранных зонах ЛЭП. За 9 месяцев 2020 года в Приморских электрических сетях зафиксировано 72 факта внешнего воздействия линии электропередачи. В 65 случаях работы под ЛЭП стали причиной обрывов провода.

Все случаи нарушения правил работы в охранной зоне ЛЭП служба безопасности филиала отрабатывает совместно с полицией. Виновники привлекаются к административной ответственности. Так в текущем году сетевой организации был возмещен ущерб в размере 604 000 рублей.

Энергетики обеспокоены тем, что несогласованные работы с применением спецтехники в охранных зонах линий электропередачи в Приморском крае не прекращаются, а руководители предприятий пренебрегают согласованием с сетевой организацией. Таким образом, они ставят под угрозу жизнь и здоровье своих сотрудников, наносят ущерб сетевому хозяйству региона, причиняют серьёзные неудобства жителям в виде длительных отключений электроэнергии. Кроме того, в период подготовки к отопительному периоду на проведение аварийно-восстановительных работ отвлекается персонал и средства.