В центре и не только: во Владивостоке работают административные комиссии

Административные комиссии проводят проверку в организациях Владивостока Фото: Администрация Владивостока

Новые данные о работе административных комиссий в столице российского Дальнего Востока опубликовала пресс-служба администрации города.

Сейчас Владивостоке ежедневно функционирует сразу 7 административных комиссий. В минувший понедельник один из профилактических рейдов по проверке соблюдения режима повышенной готовности прошел в центре города.

В проверках задействованы сотрудники МВД Фото: Администрация Владивостока

Проверки проводились совместно с сотрудниками МВД. Были осмотрены кафе и продуктовый магазин, где члены комиссий проверили наличие и доступность антисептических средств, проконтролировали заполнение журналов о дезинфекциях помещений и термометрии работников, выяснили наличие необходимого запаса средств индивидуальной защиты.

Масочный режим должен соблюдаться в магазинах Фото: Администрация Владивостока

В продуктовом магазине были найдены нарушения: в кассовой зоне отсутствовали антисептики, дезинфекцию делали нерегулярно, отсутствовал контейнер для сбора масок и перчаток, а также часть посетителей магазина не соблюдала масочного режима.

— Административные комиссии регулярно проводят проверки. В случаях выявления нарушений составляются акты, которые в дальнейшем передаются в Роспотребнадзор для принятия мер, — сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Александр Скорляков.

28 сентября во краевом центре проверили 306 организаций, 308 единиц общественного транспорта, провели 938 профилактических беседы. За нарушения масочного режима составлено 17 протоколов.

В случае обнаружения нарушений будет составлен протокол Фото: Администрация Владивостока

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