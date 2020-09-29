Приморье в ТОП-3 ДФО по выздоровлению от COVID-19

Всего в Приморье проведено более 352 тысяч лабораторных исследований на выявление коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 87% от общего числа выявленных за все время пандемии COVID-19 в Приморье на сегодня уже излечились от вируса. Об этом сообщило территориальное управление Роспотребнадзора. Сейчас край входит в первую тройку самых благополучных регионов по коронавирусу в Дальневосточном федеральном округе.

Количество жителей края, с которых сняли диагноз, сейчас 10123 человека. 109 пациентов признаны здоровыми за последние 24 часа.

Тем не менее медики в Приморье продолжают ежедневно выявлять десятки новых инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в крае обнаружили 70 таких случаев. Теперь общее число приморцев, когда-либо заболевших COVID-19, составляет 11689 человек.

118 человек в Приморье от нового заболевания скончались. За минувшие сутки новых летальных исходов от коварного недуга, по данным ведомства, не было.

"За время эпидемии проведено более 352 тысяч лабораторных исследований на выявление этой инфекции", – сообщают представители Роспотребнадзора.

В Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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