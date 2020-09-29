2 октября во Владивостоке зазвучат сирены

2 октября во Владивостоке будет проводиться проверка системы оповещения населения о ЧС Фото: Администрация Владивостока

В пятницу, 2 октября, с 10:30 до 12:00 во Владивостоке пройдет проверка системы оповещения. Как сообщает пресс-служба администрации города, в это время в разных районах столицы Приморья будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение.

Кроме того, оповещение будет проводиться и с помощью телевидения. Сигналы запустят на 10 каналах первого цифрового мультиплекса эфирного вещания, а также на канале «Общественное телевидение Приморья» и информационных каналах кабельного телевидения компании «Подряд».

Звук сирены — это предупредительный сигнал оповещения «Внимание всем!». Его включают в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Цель проверки — определить степень готовности системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению.

Администрация Владивостока просит жителей и гостей города воспринимать звуковые сигналы как временную техническую необходимость и предупреждает, что никаких действий предпринимать не требуется.

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