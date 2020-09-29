Фестиваль «Vladivostok design week» пройдет в столице Приморья в октябре

Афиша фестиваля "Vladivostok design week". Фото: сайт мероприятия

Второй международный фестиваль архитектуры, дизайна и искусства «Vladivostok design week» начнется в столице Приморья в четверг, 1 октября.

Площадкой для «Недели дизайна» в этом году станет набережная Цесаревича. Первый день организаторы отвели для официальных участников фестиваля: практикующих специалистов в области дизайна, архитектуры и строительства. Профессионалы послушают лекции от приезжих и местных спикеров, примут участие в воркшопах и познакомятся с новинками интерьерных компаний-участников EXPO. В этот день перед экспертами выступит известный интерьерный стилист и сет-дизайнер Дарья Соболева.

А уже со 2 октября посетить фестиваль смогут все желающие, которых ждут разнообразные локальные площадки. В зоне интерьерных и художественных мастер-классов расскажут о лепке, гончарном мастерстве, работе с деревом, росписи акриловыми красками, использовании эпоксидной смолы и даже игре на фортепиано. 2 и 3 октября на площадке откроется «Фабрика шума» от московской дизайн-школы ШУМ.

4 октября на фестивале пройдет показ короткометражной документальной ленты «#КАРТИНАКАРАНТИНА». Фильм снят автономной некоммерческой организацией «ВДВ». Авторы хотели поддержать художественное сообщество Владивостока в период самоизоляции. В проекте приняли участие местные художники Илья Бутусов, Евгений Макеев, Алексей Филатов, Маша Шебеко, Евгений и Марина Пихтовниковы, Лидия Козьмина, Олег Подскочин, Анастасия Медведева, Евгения Ефремова, Василий Галактионов и представители арт-группы «Рыжая собака».

Подробнее о мероприятиях фестиваля можно узнать на его официальном сайте. Там же можно получить бесплатный билет на различные мероприятия.

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