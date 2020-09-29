Во Владивостоке построят новую инфекционную больницу на 400 мест

Новую инфекционную больницу во Владивостоке будут делать на 400 коек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О том, что в столице российского Дальнего Востока появится новая инфекционная больница на 400 коек сообщил ТАСС со ссылкой на региональное министерство строительства Приморского края.

Краевое правительство планирует в 2020-2023 годах направить на этот проект из регионального бюджета около 5 миллиардов рублей, из них порядка 50 миллионов рублей потребуется на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий.

Как уточнили представители министерства строительство планируется начать в 2021 году, а сдать новую больницу в эксплуатацию должны в 2024 году.

Напомним, в апреле губернатор Олег Кожемяко обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о поддержке проекта строительства больницы.

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