Китай и весь мир: о чем третий том «Си Цзиньпин о государственном управлении»

Совсем недавно вышел третий том книги «Си Цзиньпин о государственном управлении». Сегодня это мировой бестселлер. Издание выпускается огромными тиражами. Их покупают студенты, научные сотрудники, а также китаисты и все кто любит и интересуются Китаем. Итак о чем же эта книга? Кто ее автор? И почему она сейчас так популярна в мире?

Обо всем по порядку. Это уже третья книга, написанная главой Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином. Она рассказывает о богатом опыте его работы, раскрывает содержание его мыслей по поводу настоящего и будущего большого государства, а также знакомит читателя с идеями о выстраивании отношений сотрудничества между странами, формировании нового мирового порядка. Спустя 30 лет проведения политики реформ и открытости Китай добился значительных достижений. Экономика этой страны сегодня занимает второе место в мире. «Китайское чудо» горячо обсуждают в мировом сообществе. В данной книге содержится множество комментариев генерального секретаря КНР Си Цзиньпина о строительстве социализма с китайской спецификой, рассказывается его «история успеха».

«Китайская социалистическая система и система государственного управления не упали с неба, а возникли на китайской земле в результате длительного процесса революции, экономического развития и проведения реформ. Они являются результатом сочетания принципов марксизма с условиями Китая» - пишет Си Цзиньпин.

Кроме того в третьем томе книги обсуждается и Китай и весь мир. Поэтому читателям из разных уголков планеты интересно ознакомиться с ее содержанием. Сегодня мы стоит перед лицом начала новой эпохи, и судьба дальнейшего развития нашей цивилизации теперь волнует каждого. В своей книге Си Цзиньпин предлагает двигаться по пути мирного развития и выстраивать отношения на основе принципов баланса интересов и взаимной выгоды.

«Мы должны следовать принципу достижения совместного роста посредством консультаций и сотрудничества. Мы должны реформировать и улучшать глобальную систему управления, а также работать со всеми странами над построением сообщества единой судьбы» - рассуждает автор.

На сегодняшний день существует две версии третьего тома на китайском и английском языке. Издание на английском написано простым и понятным языком. Электронная версия книги доступна каждому.